Regionali | Zingaretti | ‘Forze di maggioranza al 48 | 7% e centrodestra al 46 | 5 | governo rafforzato’

(Di martedì 22 settembre 2020) “Il Pd torna a essere primo partito. Ma non solo. Se si sommano le percentuali delle forze politiche che costituiscono l’attualesi arriva al 48,7%, mentre ilè al 46,5%. Questo è un fatto importante”. A rivendicarlo è il segretario dem Nicola, nel corso di una conferenza stampa alla sede del Pd a Roma. “Credo che il presidente del Consiglio e ilescano rafforzati. Ma non bisogna fermarsi“, ha aggiunto. L'articolo: ‘Forze dial 48,7% eal 46,5,rafforzato’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - MassimGiannini : Voto su #Referendum e #regionali: #conte tira il fiato, #dimaio incassa il taglio dei parlamentari, #zingaretti si… - HuffPostItalia : Elezioni regionali: Nicola Zingaretti, l'uomo forte - pa1pa2 : RT @GAngrilli: Toscana: risultati elezioni regionali 2020: Giani 48,6% Ceccarti 40,4% Distacco 8,2% Risultati elezioni regionali 2015: Enri… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada La Direttrice della Nazione Agnese Pini sottolinea l'importanza per il PD e Nicola Zingaretti di aver mantenuto la #Tosc… -

Una successo netto per la capogruppo regionale del Pd a Palazzo D’Aimmo «che pone ... e motiva» commenta Micaela Fanelli vicina ai vertici del Nazareno, per Zingaretti «la vittoria del no avrebbe ...Il premier Giuseppe Conte commenta così i risultati delle elezioni regionali e le possibili conseguenze sul ... perché sono stati promotori della consultazione referendaria”. “Il Pd con Zingaretti non ...