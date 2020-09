Regionali, Zaia: “Resto della Lega, ma scelgo il Veneto” (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fatto nuovamente bottino pieno alle Regionali. Ma respinge ogni competizione con Salvini Almeno per ora, calma piatta. Quella che poteva sembrare una sorta di crisi in casa Lega è stata al momento smontata (almeno a parole). Luca Zaia, eletto nuovamente presidente del Veneto, con risultato debordante, preferisce spegnere sul nascere ogni tentativo d’incendio nel partito. In un’intervista, il nuovo presidente ha smontato ogni ipotesi di competizione con Matteo Salvini per un’eventuale guida del partito. Il dato che però a tutti salta all’occhio è che la sua lista ha ampiamente surclassato quella leghista. “I partiti vanno valutati non sulla base delle elezioni Regionali, ma politiche, ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidenteRegione Veneto, Luca, ha fatto nuovamente bottino pieno alle. Ma respinge ogni competizione con Salvini Almeno per ora, calma piatta. Quella che poteva sembrare una sorta di crisi in casaè stata al momento smontata (almeno a parole). Luca, eletto nuovamente presidente del Veneto, con risultato debordante, preferisce spegnere sul nascere ogni tentativo d’incendio nel partito. In un’intervista, il nuovo presidente ha smontato ogni ipotesi di competizione con Matteo Salvini per un’eventuale guida del partito. Il dato che però a tutti salta all’occhio è che la sua lista ha ampiamente surclassato quella leghista. “I partiti vanno valutati non sulla base delle elezioni, ma politiche, ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - Open_gol : #ElezioniRegionali2020, parla Crisanti: «Fosse stato per Zaia il Veneto avrebbe fatto la fine della Lombardia. Ha v… - carlo_mari1 : RT @MilaSpicola: Regionali: la verità è che 'ha vinto il covid', ovvero, in tutte le regioni gli elettori hanno confermato le amministrazio… - LFacciato : @fattoquotidiano Quindi Zaia è comunista o del M5S? Eh no, Zaia è uno che lavora sodo e bene. Se prendesse il posto… -