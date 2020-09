Regionali Veneto, Zaia trionfa ma ribadisce: “Non ho ambizioni nazionali” (Di martedì 22 settembre 2020) Chiaro il risultato delle elezioni Regionali in Veneto: Luca Zaia si riconferma governatore con un vero e proprio trionfo. Luca Zaia avrebbe raggiunto oltre il 75% di voti favorevoli. Arturo Lorenzoni, principale candidato di centrosinistra, porterebbe invece a casa un 16,8%. Un vero e proprio trionfo quello di Zaia nelle elezioni Regionali in Veneto: il … L'articolo Regionali Veneto, Zaia trionfa ma ribadisce: “Non ho ambizioni nazionali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Chiaro il risultato delle elezioniin: Lucasi riconferma governatore con un vero e proprio trionfo. Lucaavrebbe raggiunto oltre il 75% di voti favorevoli. Arturo Lorenzoni, principale candidato di centrosinistra, porterebbe invece a casa un 16,8%. Un vero e proprio trionfo quello dinelle elezioniin: il … L'articoloma: “Non honazionali” proviene da www.meteoweek.com.

