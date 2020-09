Regionali Veneto, il virologo Andrea Crisanti: “Zaia ha vinto grazie a me. Trovo nel Pd un punto di riferimento” (Di martedì 22 settembre 2020) Regionali Veneto, Andrea Crisanti: “Zaia ha vinto grazie a me” “Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro”: lo dichiara il virologo Andrea Crisanti commentando la vittoria del governatore uscente Luca Zaia alle Regionali del Veneto. “I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso – ha dichiarato Crisanti a La Stampa – In una situazione disastrosa il presidente mi ha detto retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020): “Zaia haa me” “Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro”: lo dichiara ilcommentando la vittoria del governatore uscente Luca Zaia alledel. “I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso – ha dichiaratoa La Stampa – In una situazione disastrosa il presidente mi ha detto retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - lorepregliasco : Intanto, il M5S arretra pesantemente in tutte le Regioni *rispetto alle Regionali 2015*. Il primo partito nel Parla… - Open_gol : #ElezioniRegionali2020, parla Crisanti: «Fosse stato per Zaia il Veneto avrebbe fatto la fine della Lombardia. Ha v… - MaxMiglietta2 : RT @LucioMalan: Grande successo #M5S! Con il taglio e i risultati delle regionali passerebbero da 3 senatori a 1 in Toscana, da 3 a 0 in Li… - MArturoColognoM : RT @Abocconetti: #M5S piano piano #DiMaio sta tornando allo stadio Regionali 2015 2020 Veneto 11,9% 3,3% Toscana… -