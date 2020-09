Regionali | sei seggi quasi certi L’ex consigliere Graziano all’ultimo voto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Con gli scrutini non ancora conclusi, inizia comunque a delinearsi il quadro dell’assegnazione degli ottoriservati alla provincia di Caserta nel parlamentino regionale. Per il Pd, Gennaro Oliviero è attualmente vicino alla riconferma, mentre Stefano, che lo tallona al secondo posto nella graduatoria delle preferenze, è attualmente fuori dal Consiglio regionale, dopo cinque anni trascorsi come elemento di primo piano della maggioranza in assise;dovrà attendere la fine della scrutinio per capire se potrà occupare un eventuale secondoo per il Pd. Confermacerta anche per iluscente Giovanni Zannini, di Mondragone, che si è presentato con la lista ...