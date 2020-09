Regionali | se la sinistra ha retto è merito di Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) E anche queste elezioni – come direbbe il grande attore Riccardo Garrone – nel film cult Vacanze di Natale, “se le semo levate dalle palle”. Perché nonostante quello che Matteo Salvini dice da anni, in Italia siamo sempre in campagna elettorale e si vota spesso e volentieri. Vediamo i risultati. Nonostante il trionfalismo smisurato di Salvini le elezioni hanno dato un risultato chiaro: La Lega ha perso e ha iniziato la sua vera parabola discendente. Ha perso clamorosamente in Toscana. Al Sud è praticamente sotto il 10% ovunque. In Campania non arriva al 6%. In Toscana non supera il 21%. In Veneto, dove trionfa Zaia, la Lega non supera il 16% e la Lista del Governatore arriva al 44%. In Liguria, dove vince Toti, la Lega si ferma al 17,1%. Insomma, quello che raccontavano i sondaggi – che davano una Lega lanciata verso la vittoria con numeri ...