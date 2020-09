Regionali, Renzi sganciato dalla realtà: “Italia viva straordinaria. In Toscana non decisivi? Non numericamente ma politicamente” (Di martedì 22 settembre 2020) Un dato “staordinario”, “positivo“, “senza precedenti”. Matteo Renzi sembra tornato al 2014 e al 41% del suo Pd alle elezioni europee. Solo che sei anni dopo il suo partito si chiama Italia viva e alle Regionali raccoglie percentuali inferiori di dieci o venti volte rispetto a quelle del 2014. Eppure l’ex premier usa toni da vincitore. Di più: Renzi commenta i numeri delle Regionali come se il suo partito fosse la sorpresa di queste elezioni. “Il dato di Italia viva è stato straordinario“, sostiene il senatore di Firenze. Che mostra qualche peculiarità con l’altro Matteo: Salvini. Lunedì sera, per commentare i deludenti risultati della Lega, il segretario del Carroccio aveva cominciato la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un dato “staordinario”, “positivo“, “senza precedenti”. Matteosembra tornato al 2014 e al 41% del suo Pd alle elezioni europee. Solo che sei anni dopo il suo partito si chiama Italiae alleraccoglie percentuali inferiori di dieci o venti volte rispetto a quelle del 2014. Eppure l’ex premier usa toni da vincitore. Di più:commenta i numeri dellecome se il suo partito fosse la sorpresa di queste elezioni. “Il dato di Italiaè stato straordinario“, sostiene il senatore di Firenze. Che mostra qualche peculiarità con l’altro Matteo: Salvini. Lunedì sera, per commentare i deludenti risultati della Lega, il segretario del Carroccio aveva cominciato la sua ...

