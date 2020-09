Regionali | Renzi | ' per Italia viva inizio strepitoso | in Toscana speravo meglio'

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un risultato straordinario.era la prima volta che si presentava, facciamo dal 24 per cento fino a risultati più bassi, io sono convinto che sia unin Campania fa il sette e mezzo, il nostro candidato in Sardegna il 24, in Val d'Aosta l'8, non ricordo un partito politico che alle elezioni territoriali va così bene la prima volta. Poi ovviamente mi aspettavo un po' di più in, ma sono felicissimo". Lo dice Matteo, ai microfoni di Radio Capital.