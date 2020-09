Regionali, Rampelli: “Altro che pareggio. Il centrodestra governa in 15 Regioni e vince 1 a 0” (Di martedì 22 settembre 2020) Non un pareggio, ma un netto “1 a 0 per il centrodestra”. Fabio Rampelli rimette il risultato delle Regionali nella sua vera prospettiva, ricordando che “la partita non è finita 3 pari, diversamente da come dicono”. “Il centrodestra è unito ed è sempre andato compatto. In questo momento governa 15 Regioni, su venti. Ed è un risultato importante che le ricostruzioni giornalistiche dovrebbero adeguatamente rappresentare”, ha sottolineato il vicepresidente della Camera, smontando la narrazione intorno al risultato del voto. Regionali, Rampelli smonta la tesi del pareggio “Abbiamo strappato una roccaforte rossa, le Marche, alla sinistra e confermato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Non un, ma un netto “1 a 0 per il”. Fabiorimette il risultato dellenella sua vera prospettiva, ricordando che “la partita non è finita 3 pari, diversamente da come dicono”. “Ilè unito ed è sempre andato compatto. In questo momento15, su venti. Ed è un risultato importante che le ricostruzioni giornalistiche dovrebbero adeguatamente rappresentare”, ha sottolineato il vicepresidente della Camera, smontando la narrazione intorno al risultato del voto.smonta la tesi del“Abbiamo strappato una roccaforte rossa, le Marche, alla sinistra e confermato ...

