Regionali, Meloni “Orgogliosa di Acquaroli, le roccaforti si battono” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Una splendida vittoria, le roccaforti si possono combattere. Questo consente al centrodestra di offrire uno sviluppo diverso. Sono orgogliosa di come ha combattuto Acquaroli in questa campagna elettorale. Noi faremo la nostra parte per aiutarlo, passeremo i prossimi cinque anni a mantenere le promesse”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato la vittoria di Francesco Acquaroli nelle elezioni Regionali nelle Marche. La numero uno di Fratelli d’Italia si è spostata poi sul verdetto generale del voto dichiarandosi soddisfatta “dei risultati di Fratelli d’Italia”. E ancora: “E’ presto per fare una valutazione complessiva – rimarca in diretta da Ancona -. Noi siamo l’unico ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Una splendida vittoria, lesi possono combattere. Questo consente al centrodestra di offrire uno sviluppo diverso. Sono orgogliosa di come ha combattutoin questa campagna elettorale. Noi faremo la nostra parte per aiutarlo, passeremo i prossimi cinque anni a mantenere le promesse”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ha commentato la vittoria di Francesconelle elezioninelle Marche. La numero uno di Fratelli d’Italia si è spostata poi sul verdetto generale del voto dichiarandosi soddisfatta “dei risultati di Fratelli d’Italia”. E ancora: “E’ presto per fare una valutazione complessiva – rimarca in diretta da Ancona -. Noi siamo l’unico ...

MassimGiannini : Voto su #Referendum e #regionali: #conte tira il fiato, #dimaio incassa il taglio dei parlamentari, #zingaretti si… - HuffPostItalia : Elezioni regionali: Salvini non sfonda più, Meloni non ancora - Agenzia_Italia : Meloni: 'Fratelli d'Italia cresce ovunque, il governo non è più forte' - GiornaleLazio : Regionali, Giorgia Meloni esulta: “Cresciamo in tutta Italia” - Pedro69280970 : RT @Libero_official: 'Mi attendevo che #Mattarella smentisse i retroscena secondo cui non avrebbe sciolto nel Camere nemmeno in caso di cap… -