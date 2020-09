Regionali | Meloni mette freccia per leadership ma non sorpassa

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 settembre 2020) L'unica che può cantare vittoria, alla fine, è Giorgia. Eppure, è una vittoria amara. Perché è vero che Fratelli d'Italia è riuscita laddove Salvini non è arrivato, ossia a conquistare la guida di una regione rossa, ma il trionfo di Francesco Acquaroli nelle Marche non cancella la delusione per non aver centrato il risultato in Puglia.Alla vigilia c'era ottimismo e la leader sovranista aveva difeso fino in fondo la scelta di candidare l'ex forzista Raffaele Fitto - ormai entrato nella sua scuderia - anche quando Matteo Salvini aveva chiesto di rire in discussione il patto già siglato per privilegiare un volto nuovo. Tanto che, risultati alla mano, c'è anche chi sospetta che il Carroccio lì si sia volutamente disimpegnato per non far fare l'en plein alla ...