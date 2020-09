Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti” (Di martedì 22 settembre 2020) A parlare da vincitore, nonostante il pareggio alle Regionali, ci aveva già pensato Matteo Salvini. Ora, allo stesso modo del leader leghista, anche Matteo Renzi prova a negare la disfatta di Italia viva alle elezioni, nonostante i numeri condannino il partito dell’ex premier quasi ovunque. “Abbiamo contribuito in modo determinante a due vittorie importanti, in Toscana e in Campania. I nostri voti ci sono: il 7,5% in Toscana, il 4,5% in Campania, l’8% in Valle d’Aosta, il 24% nel collegio senatoriale in Sardegna. Per un partito appena nato e che per la prima volta si candida alle amministrative credo sia un grande risultato“, ha risposto al Fatto.it il leader di Iv. E ancora: “I numeri dicono che non siamo stati determinanti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) A parlare da vincitore, nonostante il pareggio alle, ci aveva già pensato Matteo Salvini. Ora, allo stesso modo del leader leghista, anche Matteoprova a negare ladialle elezioni, nonostante i numeri condannino il partito dell’ex premier quasi ovunque. “Abbiamo contribuito in modo determinante a due vittorie importanti, in Toscana e in Campania. I nostri voti ci sono: il 7,5% in Toscana, il 4,5% in Campania, l’8% in Valle d’Aosta, il 24% nel collegio senatoriale in Sardegna. Per un partito appena nato e che per la prima volta si candida alle amministrative credo sia un grande risultato“, ha risposto al Fatto.it il leader di Iv. E ancora: “I numeri dicono che nondeterminanti, ...

A Montorio al Vomano con il 44,2% vince Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, tornato nella sua terra d’origine. Disfatta per il centrosinistra diviso.

“Il risultato politico del taglio dei parlamentari il Movimento 5 Stelle lo ha raggiunto in parlamento, quando forti dei propri numeri si e’ costretto (quasi) tutti i partiti a venirci dietro su una c ...

