Regionali | la disfatta di Italia Viva parte da Arezzo Nella terra del Renzismo non c’è nemmeno la lista

In Italia alle elezioni vincono sempre tutti. Non c'è bisogno nemmeno di virgolettarla questa frase perchè ormai è entrata Nella nostra storia politica, tanto che gli attori Lelio Luttazio e Luciano Salce ne avevano fatto uno sketch comico già nel 1966. Anche in queste elezioni Regionali. Vince Giorgia Meloni, che in effetti alza le percentuali di Fratelli d'Italia. Vince Nicola Zingaretti che rafforza la sua leadership tenendo in Toscana e in Puglia. Vince Luigi Di Maio, con il sì al referendum. E vince anche Matteo Salvini, che su Instagram celebra il passaggio dei consiglieri Regionali della Lega da 46 a 70. Tutti tranne uno. Perché, al netto delle letture, chi ha perso queste elezioni è Matteo Renzi.

