Regionali, la corsa alle preferenze: ecco la ‘Top Ten’ dei candidati più votati nel Sannio (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSfiora quota 10mila preferenze Luigi Abbate. L’ex presidente Gesesa, in corsa con ‘Noi Campani’ di Mastella, è il candidato più votato nel Sannio nelle Regionali 2020. Un traguardo che gli consentirà, con tutta probabilità, di festeggiare nelle prossime ore l’elezione in Consiglio Regionale. Ci sperano anche gli altri due candidati sul podio: piazza d’onore per il consigliere uscente Erasmo Mortaruolo che con 6331 preferenze si aggiudica il tiratissimo derby interno al Partito Democratico. Al terzo posto, staccato di poche decine di voti, c’è il più votato del centrodestra, il sindaco di Bucciano Domenico Matera, in campo per Fratelli d’Italia. Al quarto posto troviamo la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSfiora quota 10milaLuigi Abbate. L’ex presidente Gesesa, incon ‘Noi Campani’ di Mastella, è il candidato più votato nelnelle2020. Un traguardo che gli consentirà, con tutta probabilità, di festeggiare nelle prossime ore l’elezione in Consiglio Regionale. Ci sperano anche gli altri duesul podio: piazza d’onore per il consigliere uscente Erasmo Mortaruolo che con 6331si aggiudica il tiratissimo derby interno al Partito Democratico. Al terzo posto, staccato di poche decine di voti, c’è il più votato del centrodestra, il sindaco di Bucciano Domenico Matera, in campo per Fratelli d’Italia. Al quarto posto troviamo la ...

Se da una parte i giallorossi esultano poiché convinti di aver apparentemente battuto il centrodestra, dall'altra devono fare i conti con una serie di fratture e litigi che si verranno a creare ...

e potenzialmente in corsa per la segreteria Pd, parla lo stesso linguaggio di Zaia. Nel polverone della campagna elettorale abbiamo colto la notizia che De Luca avrebbe nominato come responsabile per ...

