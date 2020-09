Regionali, in Campania il Movimento 5 Stelle si ferma sotto il 10% (Di martedì 22 settembre 2020) NAPOLI – Il Movimento 5 Stelle si ferma sotto il 10 per cento in Campania. La candidata alla presidenza Valeria Ciarambino e la lista M5s si attestano (a 5.801 sezioni scrutinate su 5.827) al 9,9%. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) NAPOLI – Il Movimento 5 Stelle si ferma sotto il 10 per cento in Campania. La candidata alla presidenza Valeria Ciarambino e la lista M5s si attestano (a 5.801 sezioni scrutinate su 5.827) al 9,9%.

