Regionali in Campania, De Luca sfiora il 70%, Caldoro al 18%. Il M5S appena sopra il 10% (Di martedì 22 settembre 2020) Quando sono state scrutinate 5.515 sezioni su 5.827, il governatore uscente Vincenzo De Luca, si attesta al 69,60% dei consensi. Stefano Caldoro, candidato alla presidenza per il centrodestra, si ferma al 17,87%, mentre l'esponente del M5S, Valeria Ciarambino è al 10,01%. Tra gli altri candidati presidente, Giuliano Granato di "Potere al Popolo" è all'1,21%, Luca Saltalamacchia di "Terra" all'1,07, Sergio Angrisano di "Terzo polo" 0,16% e Cirillo Giuseppe del "Partito delle Buone Maniere" si ferma allo 0,10%. Il Pd è il primo partito con il 17,06% seguito dalla lista De Luca presidente al 13,22%. Terza forza politica in regione è il M5S con il 10,07%. Bene anche Italia Viva che ottiene il 7,45% ed è il terzo partito di ...

