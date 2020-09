Regionali, il Veneto dà il benservito al M5S: i grillini non eleggono neanche un consigliere (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo la debacle dei candidati alla presidenza. Il M5S prende in Veneto uno schiaffo sonorissimo, forse simbolicamente il più sonoro di tutte le Regionali: non elegge neanche un consigliere. Quando mancano solo 12 sezioni alla fine degli scrutini, ovvero a giochi praticamente fatti, infatti, la lista M5S è ferma al 2,7%, quindi sotto la soglia di sbarramento fissata al 3. Così neanche il candidato presidente Enrico Cappelletti, arrivato al 3,3%, entra in consiglio. Dunque, secondo l’ultima simulazione dell’Osservatorio elettorale del consiglio regionale Veneto, alla coalizione che ha sostenuto Zaia andranno 41 posti in consiglio, a quella che ha sostenuto il candidato Pd, Arturo Lorenzoni, andranno 8 seggi. Zero, invece, al M5S. M5S fuori dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo la debacle dei candidati alla presidenza. Il M5S prende inuno schiaffo sonorissimo, forse simbolicamente il più sonoro di tutte le: non eleggeun. Quando mancano solo 12 sezioni alla fine degli scrutini, ovvero a giochi praticamente fatti, infatti, la lista M5S è ferma al 2,7%, quindi sotto la soglia di sbarramento fissata al 3. Cosìil candidato presidente Enrico Cappelletti, arrivato al 3,3%, entra in consiglio. Dunque, secondo l’ultima simulazione dell’Osservatorio elettorale del consiglio regionale, alla coalizione che ha sostenuto Zaia andranno 41 posti in consiglio, a quella che ha sostenuto il candidato Pd, Arturo Lorenzoni, andranno 8 seggi. Zero, invece, al M5S. M5S fuori dal ...

