Regionali, il Centrosinistra tiene Toscana, Campania e Puglia. Al Centrodestra Marche, Veneto e Liguria

Elezioni Regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le elezioni Regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d'Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le Regionali. Il Referendum vede una vittoria netta del fronte del Sì, mentre le Regionali premiano i gli individui più che i partiti. Lo scontro (molto) a distanza tra governo e opposizione si conclude con un nulla di fatto. Il Centrodestra strappa le Marche ma perde la grande sfida della ...

