Regionali, Fitto (FdI) perde in Puglia: “Il Covid ha rafforzato i presidenti in carica. La Lega? L’ho vista leale al mio fianco” (Di martedì 22 settembre 2020) “C’abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci”, così il candidato uscito perdente alle Regionali in Puglia, Raffaele Fitto commenta a caldo la sconfitta. “Il Covid ha rafforzato tutti i presidenti uscenti in carica – prova a giustificare – Il centrodestra ora riparte”. E sul ruolo della Lega, che ha deciso di aspettare i risultati dello spoglio in una sede diversa rispetto a quella del candidato di Fratelli d’Italia è tranquillo: “L’ho vista leale al mio fianco, non ho elementi e motivi per dire cose diverse”. L'articolo Regionali, Fitto (FdI) perde in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “C’abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci”, così il candidato uscitonte allein, Raffaelecommenta a caldo la sconfitta. “Ilhatutti iuscenti in– prova a giustificare – Il centrodestra ora riparte”. E sul ruolo della, che ha deciso di aspettare i risultati dello spoglio in una sede diversa rispetto a quella del candidato di Fratelli d’Italia è tranquillo: “L’hoal mio fianco, non ho elementi e motivi per dire cose diverse”. L'articolo(FdI)in ...

Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA REGIONALI| PUGLIA (proiezioni) - Michele Emiliano (centrosinistra) 46,8% - Raffaele Fitto (centrodestra)… - fattoquotidiano : A VOTO FATTO Regionali, proiezioni: in Toscana Giani avanti. In Puglia Emiliano in vantaggio del 6% su Fitto. Pleb… - La7tv : #elezioniregionali2020 #maratonamentana Mario #Sechi sul centrodestra: 'Non hanno funzionato le candidature: né Cal… - MariangelaLaste : RT @rep_bari: Elezioni regionali Puglia, Emiliano batte Fitto e il centrodestra: 'E' la vittoria di tutti' [di PAOLO RUSSO] [aggiornamento… - rep_bari : Elezioni regionali Puglia, Emiliano batte Fitto e il centrodestra: 'E' la vittoria di tutti' [di PAOLO RUSSO] [aggi… -