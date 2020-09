Regionali e referendum: a sentire i politici hanno vinto tutti ma ecco la verità (Di martedì 22 settembre 2020) Il risultato delle Regionali vede un pareggio tra centrosinistra e centrodestra ma la realtà è che oggi 15 regioni su 20 in Italia sono guidate dalla destra. hanno vinto tutti e dunque hanno perso tutti. Come ad ogni elezione politica, i politici riescono a trovare anche lontano dall’oggettività, tutti quei cavilli per cui alla fine si è vinto anche se si è perso, e viceversa. La realtà inconfutabile è che oggi a governare 15 regioni su 20 in Italia, c’è il centrodestra. Quanto possa contare nei complicati meccanismi della politica è troppo presto per capirlo. Di Maio sì che può dirsi vincitore dal momento che il ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) Il risultato dellevede un pareggio tra centrosinistra e centrodestra ma la realtà è che oggi 15 regioni su 20 in Italia sono guidate dalla destra.e dunqueperso. Come ad ogni elezione politica, iriescono a trovare anche lontano dall’oggettività,quei cavilli per cui alla fine si èanche se si è perso, e viceversa. La realtà inconfutabile è che oggi a governare 15 regioni su 20 in Italia, c’è il centrodestra. Quanto possa contare nei complicati meccanismi della politica è troppo presto per capirlo. Di Maio sì che può dirsi vincitore dal momento che il ...

