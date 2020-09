Regionali Campania, recordman preferenze è il capogruppo Mario Casillo (Di martedì 22 settembre 2020) NAPOLI – E’ il capogruppo uscente del Partito democratico Mario Casillo il recordman di preferenze alla elezioni regionali in Campania. Nella circoscrizione Napoli (2.885 sezioni scrutinate su 2.895) raccoglie oltre 41mila voti. Ingegnere 46enne di Boscoreale, Casillo era stato il piu’ votato anche alle elezioni del 2015. Figlio di Franco Casillo, gia’ consigliere regionale di Dc prima e centrosinistra poi, e’ alla sua terza carica da consigliere regionale. Nel Pd, primo partito in Campania, raccolgono oltre 20mila preferenze anche le consigliere uscenti Loredana Raia e Bruna Fiola. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) NAPOLI – E’ il capogruppo uscente del Partito democratico Mario Casillo il recordman di preferenze alla elezioni regionali in Campania. Nella circoscrizione Napoli (2.885 sezioni scrutinate su 2.895) raccoglie oltre 41mila voti. Ingegnere 46enne di Boscoreale, Casillo era stato il piu’ votato anche alle elezioni del 2015. Figlio di Franco Casillo, gia’ consigliere regionale di Dc prima e centrosinistra poi, e’ alla sua terza carica da consigliere regionale. Nel Pd, primo partito in Campania, raccolgono oltre 20mila preferenze anche le consigliere uscenti Loredana Raia e Bruna Fiola.

