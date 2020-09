Regionali Campania, per Mario Casillo oltre 41mila preferenze: boom di voti nella X Municipalità (Di martedì 22 settembre 2020) Il consigliere uscente del Pd di Boscoreale si conferma al primo posto tra i più votati come nel 2015. La decima Municipalità si conferma seconda sezione con più voti. E’ Mario Casillo il trionfatore delle elezioni Regionali in Campania per quanto riguarda i candidati al consiglio regionale. Il consigliere uscente del Pd di Boscoreale (Napoli) … Leggi su 2anews (Di martedì 22 settembre 2020) Il consigliere uscente del Pd di Boscoreale si conferma al primo posto tra i più votati come nel 2015. La decima Municipalità si conferma seconda sezione con più. E’il trionfatore delle elezioniinper quanto riguarda i candidati al consiglio regionale. Il consigliere uscente del Pd di Boscoreale (Napoli) …

