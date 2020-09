Regionali Campania 2020, De Luca vince con il 69%: ecco i consiglieri più votati, il re delle preferenze è Casillo (Di martedì 22 settembre 2020) La Campania sarà guidata da vincenzo De Luca anche nei prossimi cinque anni. Il governatore sceriffo, che durante il lockdown minacciava l'irruzione dei carabinieri armati di lanciafiamme... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 settembre 2020) Lasarà guidata danzo Deanche nei prossimi cinque anni. Il governatore sceriffo, che durante il lockdown minacciava l'irruzione dei carabinieri armati di lanciafiamme...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - cotugnoprof : risultati del pd regionali 2015 2020 Veneto 16,7% 11,9% Toscana 46 % 3… - IesuAnna : RT @brusco_sandro: Non ho ancora visto la comparazioni dei risultati M5S rispetto alle regionali 2015. Eccole: 2015 2… -