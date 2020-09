Regionali, Acquaroli fa piangere Laura Boldrini: “Sono molto rammaricata per le Marche” (Di martedì 22 settembre 2020) “Vedo tante esultanze, ma vorrei che almeno una volta ci fosse una sinistra che festeggia perché vince e non perché non perde”. A parlare così, dopo l’esito delle elezioni Regionali, è stato Vauro, che pure dice di aver tirato un sospiro di sollievo per il risultato del voto. Insomma, il vignettista, a differenza di quello che molti stanno facendo a sinistra, non se la sente di spacciare questo pareggio per una vittoria. E, del resto, presentarsi come vincitori appare davvero complicato con un voto che porta il centrodestra al governo di 14 regioni su 20 (bilancio che potrebbe arrivare a 15 con l’esito della Valle d’Aosta) e con una sconfitta come quella delle Marche che fa piangere una come Laura Boldrini.Vauro: “Tanta esultanza, ma la sinistra non ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) “Vedo tante esultanze, ma vorrei che almeno una volta ci fosse una sinistra che festeggia perché vince e non perché non perde”. A parlare così, dopo l’esito delle elezioni, è stato Vauro, che pure dice di aver tirato un sospiro di sollievo per il risultato del voto. Insomma, il vignettista, a differenza di quello che molti stanno facendo a sinistra, non se la sente di spacciare questo pareggio per una vittoria. E, del resto, presentarsi come vincitori appare davvero complicato con un voto che porta il centrodestra al governo di 14 regioni su 20 (bilancio che potrebbe arrivare a 15 con l’esito della Valle d’Aosta) e con una sconfitta come quella delle Marche che fauna come.Vauro: “Tanta esultanza, ma la sinistra non ha ...

