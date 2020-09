Regionali 2020, Mazzeo ringrazia tutti tramite WhatsApp (Di martedì 22 settembre 2020) Ha tentato la scalata a Palazzo Santa Lucia con Italia Viva, schieramento dove Tommaso Pellegrino ha fatto il pieno. Il consigliere comunale Nico Mazzeo non ce l’ha fatta a centrare l’elezione in Consiglio Regionale al primo tentativo. Ma resta l’esperienza coinvolgente con lo stesso Mazzeo, che contava sull’appoggio del collega Pessolano, che ringrazia tutti tramite WhatsApp: “È stata una bellissima esperienza, fatta di gente in carne e ossa, di grande semplicità, di dialogo basata sul rapporto umano, di conoscenza di territori. – scrive Mazzeo – La politica per quel che mi riguarda è questo: semplicità, rapporti umani… Grazie a tutti, avete arricchito la mia vita con i ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 settembre 2020) Ha tentato la scalata a Palazzo Santa Lucia con Italia Viva, schieramento dove Tommaso Pellegrino ha fatto il pieno. Il consigliere comunale Niconon ce l’ha fatta a centrare l’elezione in Consiglio Regionale al primo tentativo. Ma resta l’esperienza coinvolgente con lo stesso, che contava sull’appoggio del collega Pessolano, che: “È stata una bellissima esperienza, fatta di gente in carne e ossa, di grande semplicità, di dialogo basata sul rapporto umano, di conoscenza di territori. – scrive– La politica per quel che mi riguarda è questo: semplicità, rapporti umani… Grazie a, avete arricchito la mia vita con i ...

