Regionali 2020 | crollo del Movimento 5 Stelle Al referendum vince il sì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Sostenitori del sì, ilè orgoglioso del risultato ottenuto al, ma la sfiducia dei cittadini si fa sentire alle elezioni. Crolla ilalle Elezionidel, mentre il sì, dagli stessi sostenuto,ildegli ultimi giornicrolla alle. I dati nelle singole zone d’Italia sembrano mettere in luce un risultato disastroso per il partito che nel 2018 fu il principale generatore di un cambiamento nella Nazione. “Motore del cambiamento“, non a caso, è uno degli slogan ...