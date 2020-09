Referendum, Toscani scatenato contro il M5S: “Una roba infantile. Sono bambini della politica” (Di martedì 22 settembre 2020) Una ”votazione infantile, inutile. È una cosa banale, ciò che il popolo ama. Una cosa da Cinque Stelle, da bambini della politica”. È un Oliviero Toscani scatenato quello che commenta la vittoria del sì al Referendum. Ma più che sull’esito del voto, che per lui era scontato, il fotografo punta l’indice contro il modo “primario” di fare politica del M5S. Toscani contro il M5S per il Referendum ”Si sapeva che avrebbe vinto il Sì, ma questa percentuale di No spiega che bisogna fare dei ragionamenti, dobbiamo fare la legge elettorale. Non serve mandare a casa i parlamentari”, ha detto il fotografo, interpellato dall’agenzia di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Una ”votazione, inutile. È una cosa banale, ciò che il popolo ama. Una cosa da Cinque Stelle, dapolitica”. È un Olivieroquello che commenta la vittoria del sì al. Ma più che sull’esito del voto, che per lui era scontato, il fotografo punta l’indiceil modo “primario” di fare politica del M5S.il M5S per il”Si sapeva che avrebbe vinto il Sì, ma questa percentuale di No spiega che bisogna fare dei ragionamenti, dobbiamo fare la legge elettorale. Non serve mandare a casa i parlamentari”, ha detto il fotografo, interpellato dall’agenzia di ...

