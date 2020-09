Referendum, Toninelli festeggia dopo la vittoria del Sì: “Facciamoci i complimenti. Finalmente politica fa ciò che vogliono i cittadini” (Di martedì 22 settembre 2020) dopo la vittoria del Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari, l’ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli ha pubblicato un video in cui esulta per il risultato della consultazione. “Facciamoci un grande complimento, Finalmente la politica fa ciò che i cittadini vogliono. Il taglio che abbiamo sempre avuto nel nostro programma è stato confermato a larga maggioranza. E non è un risultato così scontato” L'articolo Referendum, Toninelli festeggia dopo la vittoria del Sì: “Facciamoci i complimenti. Finalmente politica fa ciò che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)ladel Sì alsul taglio dei parlamentari, l’ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle Daniloha pubblicato un video in cui esulta per il risultato della consultazione. “Facciamoci un grande complimento,lafa ciò che i cittadini. Il taglio che abbiamo sempre avuto nel nostro programma è stato confermato a larga maggioranza. E non è un risultato così scontato” L'articololadel Sì: “Facciamoci ifa ciò che ...

