Referendum riduzione parlamentari | cosa cambia dopo la vittoria del Sì

fattoquotidiano : #EXITPOLL #Referendum Crimi 'Risultato storico, prossimo step la riduzione degli stipendi dei parlamentari' #AVotoFatto - crippa5stelle : La vittoria del sì al referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari è un risultato storico… - mirellaliuzzi : Grazie a tutti i cittadini che hanno confermato quanto ha votato il Parlamento circa la riduzione del numero dei pa… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Il referendum costituzionale, nel quale sette italiani su dieci hanno approvato la riduzione dei membri delle Camere,… - fattoquotidiano : Il referendum costituzionale, nel quale sette italiani su dieci hanno approvato la riduzione dei membri delle Camer… -

La netta vittoria del Sì, con oltre il 69%, lasciando il No a poco più del 30%, in tutta Italia al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari non è la vittoria dell’antiPolitica, bensì è ...Alle 18.05 con l'83% delle Sezioni (51.096 su 61.622), i SI sono quasi al 70% Si profila una nettissima vittoria dei SI' nel Referendum costituzionale che prevede "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 ...