Referendum e Regionali. I giallorossi fermano le Destre. Plebiscito per il tagliapoltrone che sfiora il 70%. Il Centrosinistra tiene Toscana e Puglia e pareggia la sfida (Di martedì 22 settembre 2020) Il M5S si giocava tutto sul Referendum chiamato a confermare il taglio del numero dei parlamentari e ha trionfato col sì vicino al 70%. Il Pd puntava tutto su Puglia e Toscana e ha vinto. Il miracolo sognato dal Capitan Salvini non si è avverato e la regione rossa per eccellenza è rimasta saldamente nelle mani del Centrosinistra. Sconfitta anche Giorgia Meloni in Puglia che ha voluto a tutti costi che fosse Raffaele Fitto a contendere lo scettro a Michele Emiliano. E tanto il sì al Referendum quanto un Pd e un M5S più forti sono una spinta al governo per arrivare a fine legislatura. “Diverse forze non meglio identificate e dai valori totalmente opposti si sono unite sotto il vessillo del no con il solo scopo di colpire il governo e, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Il M5S si giocava tutto sulchiamato a confermare il taglio del numero dei parlamentari e ha trionfato col sì vicino al 70%. Il Pd puntava tutto sue ha vinto. Il miracolo sognato dal Capitan Salvini non si è avverato e la regione rossa per eccellenza è rimasta saldamente nelle mani del. Sconfitta anche Giorgia Meloni inche ha voluto a tutti costi che fosse Raffaele Fitto a contendere lo scettro a Michele Emiliano. E tanto il sì alquanto un Pd e un M5S più forti sono una spinta al governo per arrivare a fine legislatura. “Diverse forze non meglio identificate e dai valori totalmente opposti si sono unite sotto il vessillo del no con il solo scopo di colpire il governo e, è ...

