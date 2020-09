Referendum costituzionale, il dato definitivo: vittoria schiacciante del “Si” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scrutino del Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari si è concluso intorno all’1:40 e ha certificato il risultato più atteso. L’affermazione del “Si” è stata netta e schiacciante. Lo scrutinio di tutte le 61.622 sezioni ha decretato 17.168.498 voti favorevoli, pari al 69,64%. Il “No” ha invece ottenuto 7.484.940, che equivalgono al 30,36%. I votanti sono stati 24.993.020, ovvero il 53,84% dei 46.418.749 degli aventi diritto. Le schede nulle sono state 128.397, le bianche 210.862 mentre le schede contestate sono risultate essere 323. L'articolo Referendum costituzionale, il dato definitivo: vittoria schiacciante del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scrutino delper il taglio dei parlamentari si è concluso intorno all’1:40 e ha certificato il risultato più atteso. L’affermazione del “Si” è stata netta e. Lo scrutinio di tutte le 61.622 sezioni ha decretato 17.168.498 voti favorevoli, pari al 69,64%. Il “No” ha invece ottenuto 7.484.940, che equivalgono al 30,36%. I votanti sono stati 24.993.020, ovvero il 53,84% dei 46.418.749 degli aventi diritto. Le schede nulle sono state 128.397, le bianche 210.862 mentre le schede contestate sono risultate essere 323. L'articolo, ildel ...

crippa5stelle : La vittoria del sì al referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari è un risultato storico… - AngeloTofalo : I risultati del #referendum costituzionale confermano la netta maggioranza del #Si , marcando un passaggio storico… - pisto_gol : Sono convinto che al referendum costituzionale il SI vincerà con oltre il 65% dei consensi. Così, invece di una nuo… - marino29b : RT @BuompaneG: Io credo che questi titoli di giornale non rispettino gli Italiani. Anzi, trovo vergognoso come si voglia portare il Cittadi… - demian_yexil : RT @Clezia90039499: Ecco la verità! #Salviniblablabla #salvinigaglioffo -