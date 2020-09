Referendum | cosa succede adesso dopo la vittoria del Sì

(Di martedì 22 settembre 2020)ladel Sì Ladel Sì alha reso ufficiale il taglio del numero dei parlamentari, con gli attuali 945 più i senatori a vita che diventeranno 600, ma? Quali saranno i prossimi step della riforma? E soprattutto, da quando inizieremo a vederne gli effetti? Partiamo subito rispondendo all’ultima domanda. Sebbene il popolo abbia deciso di ridurre il numero di deputati e senatori, non si andràa elezioni anticipate. La legislatura in corso, infatti, verrà portata a termine con gli attuali numeri a Montecitorio e Palazzo Madama. Il taglio dei parlamentari ...

Concluso in nottata lo scrutinio relativo al referendum costituzionale: il Sì ottiene 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No totalizza 7.484.940, pari al 30,36%. I votanti sono stati 24 ...“Il risultato politico del taglio dei parlamentari il Movimento 5 Stelle lo ha raggiunto in parlamento, quando forti dei propri numeri si e’ costretto (quasi) tutti i partiti a venirci dietro su una c ...