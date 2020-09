Referendum | cosa succede adesso con la vittoria del Sì

(Di martedì 22 settembre 2020)con ladel Sì Ladel Sì alha reso ufficiale il taglio del numero dei parlamentari, con gli attuali 945 più i senatori a vita che diventeranno 600, ma? Quali saranno i prossimi step della riforma? E soprattutto, da quando inizieremo a vederne gli effetti? Partiamo subito rispondendo all’ultima domanda. Sebbene il popolo abbia deciso di ridurre il numero di deputati e senatori, non si andràa elezioni anticipate. La legislatura in corso, infatti, verrà portata a termine con gli attuali numeri a Montecitorio e Palazzo Madama. Il taglio dei parlamentari verrà dunque ...

pietroraffa : ??Con la vittoria del Sì al referendum, #Salvini e #Meloni sono riusciti a: - far risorgere Di Maio - allungare la… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - ninofrassicaoff : COSA VOTASSI AL REFERENDUM (Quello che pensavo a 18 anni) . . #referendum #ninofrassica #ninofrassicaoff - Fontanellauno : RT @Paolo3_P: Una cosa è chiara dall’ esito del referendum di ieri: c’è un 30% di italiani in cerca di rappresentanza. - _LoZio : RT @ilpost: Cosa cambia dopo il referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum cosa

Zingaretti non ha perso, la vittoria sarebbe ben altra cosa ma con i tempi che corrono ci si accontenta… Il Movimento 5 Stelle è di fatto l’unica forza politica che può legittimamente festeggiare per ...Sara Bazzani, avvocata residente ad Ancona, ieri è stata respinta dal seggio dove voleva votare per le elezioni regionali e il referendum perché indossava una mascherina nera. AnconaToday racconta che ...