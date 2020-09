Referendum: Cassese, 'urgente riforma delegati regionali per elezione Capo Stato' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Dopo l'approvazione della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, la riforma "più urgente" da realizzare è quella relativa al numero dei delegati regionali per l'elezione del Capo dello Stato. Quindi occorrerà approvare una nuova legge elettorale, modificare i regolamenti parlamentari e la norma costituzionale sull'elezione dei senatori su base regionale. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il professor Sabino Cassese, già giudice costituzionale. Quali sono le riforme istituzionali ora necessarie per evitare che la riduzione del numero dei parlamentari resti fine a se stessa o addirittura si riveli dannosa? "La riforma dell'articolo ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Dopo l'approvazione della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, la"più" da realizzare è quella relativa al numero deiper l'deldello. Quindi occorrerà approvare una nuova legge elettorale, modificare i regolamenti parlamentari e la norma costituzionale sull'dei senatori su base regionale. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il professor Sabino, già giudice costituzionale. Quali sono le riforme istituzionali ora necessarie per evitare che la riduzione del numero dei parlamentari resti fine a se stessa o addirittura si riveli dannosa? "Ladell'articolo ...

Grottaglie : Elezioni 2020 Regionali e Referendum, Cassese: 'orgoglioso del risultato a #Grottaglie, ora lavoriamo per il cambia… - domenico_morace : #referendum così come nel 2006 e nel 2016 gli elettori hanno dimostrato di avere una visione più chiara di gran par… - angiolettab68 : RT @DPludwinski: #Cassese è persona preparata. #IoVotoNO #ReferendumCostituzionale #Referendum2020 #Referendum - Il_Populista_ : RT @IoNonVotoM5S: 'Se vinceranno i Sì, il sistema diventerà più oligarchico: più decisioni dall'alto, meno decisioni prese dal popolo'. Sab… - trimpa48 : RT @Michele_Anzaldi: La senatrice a vita Liliana Segre annuncia il suo No al Referendum sul taglio dei parlamentari. I Tg Rai le daranno v… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Cassese “Esiste una sola democrazia: quella rappresentativa”, parla Sabino Cassese Il Riformista Elezioni 2020 Regionali e Referendum, Cassese: “orgoglioso del risultato a Grottaglie, ora lavoriamo per il cambiamento anche a livello locale”

Si tratta di un esito ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda il referendum, e regionale per quanto riguarda ... Così il deputato grottagliese del M5S Gianpaolo Cassese commenta i ...

REFERENDUM | Cangini (Fi): “Ora in parlamento entreranno solo yes man e lobbisti”

Con questo taglio, come ha detto giustamente Sabino Cassese, in parlamento entreranno solo yes man ... rimasti imbrigliati dalla loro stessa demagogia l’avremmo vinto questo referendum. Se l’obiettivo ...

Si tratta di un esito ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda il referendum, e regionale per quanto riguarda ... Così il deputato grottagliese del M5S Gianpaolo Cassese commenta i ...Con questo taglio, come ha detto giustamente Sabino Cassese, in parlamento entreranno solo yes man ... rimasti imbrigliati dalla loro stessa demagogia l’avremmo vinto questo referendum. Se l’obiettivo ...