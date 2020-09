Referendum 2020 taglio parlamentari | cosa cambia con la vittoria del SI e da quando si cambia

(Di martedì 22 settembre 2020) (Foto Umberto Battaglia Camera.it) L’Italia avrà meno: lo ha deciso laschiacciante del SI alcostituzionale, suldel numero di deputati e senatori della Repubblica. Il 69,64% degli italiani e delle italiane hanno deciso che era il momento giusto perre totalmente il volto del parlamento. Si sfiora quasi il 70% con più di 17 milioni di italiani e italiane che hanno scelto il SI. I libri di storia e di diritto pubblico dovranno adeguarsi a questa rivoluzione, e gli studenti e studentesse interrogati su quanti deputati e senatori il parlamento abbia, non potranno più rispondere 945, ma adeguarsi ai futuri 600. Punto cardine di questa riforma infatti è proprio la sforbiciata delle sedie in ...

Cresce l'attesa per l'esito del referendum costituzionale per il "taglio" dei parlamentari (si approverà o respingerà la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e ...