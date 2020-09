(Di martedì 22 settembre 2020) Tutti idelad undidiper la scorsa stagione. Il sito spagnolo Cope, ha riportato la notizia lanciata dal radiocronista sportivo Manolo Lama, il quale ha annunciato che idelavrebberoalstabilito la scorsa stagione per aver vinto il … L'articolo è statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - Sport_Mediaset : #LautaroMartinez, irrompe il #Real Madrid: così l'#Inter finanzia il colpo Kanté. #SportMediaset - DiarioOle : ????River ? ????Real Madrid ? ????Napoli, Juventus y Milan ? ??????????????Chelsea ? ??Inter Miami???? - JantasOO : @Ma_Do_Sd @FraPolll2 E da quel momento è nato il Real Madrid - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Real Madrid, i giocatori hanno rinunciato a un bonus di 1 milione di euro: Tutti i giocatori del… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato di Osimhen al Corriere dello Sport: "Ha qualcosa di Weah, che però aveva un talento speciale. Non so dove possa arrivare, perché siamo al cospett ..."Aveva altyre offerte, ma ama questo club", dice il procuratore del gallese LONDRA (ITALPRESS) - "Era chiaro che la sua carriera al Real Madrid fosse finita. La cosa più importante ora è che si divert ...