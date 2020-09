(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - L'ha impresso undi qualità al: per la prima volta le imprese attive superano il 50%, il 78,9% ha confermato le iniziative diin corso e il 27,7% ne ha introdotte di nuove o potenziato quelle esistenti. E' quanto emerge dalIndex Pmi dipresentato oggi. Come evidenzia il documento, le imprese sono state punto di riferimento per la comunità e quelle con unpiù maturo hanno avuto una maggiore capacità di reagire all'. L'80% delle Pmi ha dato materiali e fornito informazioni di tipo sanitario ai lavoratori mentre il 12% delle imprese ha ...

fisco24_info : Welfare: rapporto Generali Italia, con emergenza Covid salto qualità imprese, attive oltre 50% : … - Adnkronos : Rapporto Generali Italia, con emergenza Covid salto di qualità al welfare aziendale - GENERALI : RT @GeneraliItalia: Scopri #WelfareIndexPMI, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle PMI! ?? Segui il live streaming ?? Sc… - AgSaronnoSG : Domani saremo all’evento #WelfareIndexPMI promosso da @Generali Italia in cui verrà presentato il rapporto di quest… - lagracchiatrice : @LucioMM1 @LorenzoZL74 @AlaskaSpines @carlogubi @zambafeed @PoliticaPerJedi 'Corte Costituzionale ...nel settore pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Generali

Adnkronos

Francesca Ossani, figlia di un imprenditore nel settore alberghiero, ha deciso di rimettersi in gioco acquistando Crik Crok e tuffandosi in un progetto di rilancio a cui tiene moltissimo, senza tuttav ...Il parroco Don Marino è stato condannato in via definitiva a 4 anni di carcere per gli abusi ai danni di Giada Vitale. Il dramma di Giada Vitale è cominciato quando aveva appena 13 anni. La ragazza ve ...