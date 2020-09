Raimondo Todaro ricoverato d’urgenza nella notte: le sue condizioni, FOTO (Di martedì 22 settembre 2020) Disavventura per Raimondo Todaro, il ballerino di Ballando con le stelle. nella notte è stato ricoverato d’urgenza per appendicite. Le sue condizioni FOTO da Instagram: @TodaroRaimondoContinua il periodo sfortunato per Ballando con le stelle. Dopo la notizia della positività di alcuni concorrenti al Coronavirus, e il conseguente slittamento dell’inizio dello show, questa notte un’altra tegola si è abbattuta sullo show di Milly Carlucci. Uno dei più discussi protagonisti di questa edizione, il ballerino Raimondo Todaro, è stato operato d’urgenza nella notte. ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) Disavventura per, il ballerino di Ballando con le stelle.è statod’urgenza per appendicite. Le sueda Instagram: @Continua il periodo sfortunato per Ballando con le stelle. Dopo la notizia della positività di alcuni concorrenti al Coronavirus, e il conseguente slittamento dell’inizio dello show, questaun’altra tegola si è abbattuta sullo show di Milly Carlucci. Uno dei più discussi protagonisti di questa edizione, il ballerino, è stato operato d’urgenza. ...

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro ricoverato La reazione della Isoardi - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Ballando Raimondo Todaro ricoverato per appendicite - #Ballando #Raimondo #Todaro - Notiziedi_it : Raimondo Todaro operato d’urgenza: Ballando con le Stelle a rischio? -