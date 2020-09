Raimondo Todaro operato: la foto dal letto d'ospedale (Di martedì 22 settembre 2020) Il tango bollente di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: passione sulla pista di Ballando, e fuori?, 20 settembre 2020 A poche ore dall'operazione di appendicite eseguita nella notte, Raimondo Todaro ha ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) Il tango bollente di Elisa Isoardi e: passione sulla pista di Ballando, e fuori?, 20 settembre 2020 A poche ore dall'operazione di appendicite eseguita nella notte,ha ...

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - milly_carlucci : Cari amici, il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci sia… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - VALMONT__ : @milly_carlucci @Raimondo_Todaro Milly ma come cazzo te sei conciata ? Auguri a Todaro che è simpatico come la Isoa… - Tony969696 : RT @milly_carlucci: Cari amici, il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci siamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro Elisa Isoardi, nel tango con Raimondo Todaro la conferma dell amore? Vanity Fair Italia Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato. Milly Carlucci: «Non sappiamo chi ballerà con la Isoardi»

«Non chiedetemi chi ballerà sabato con Elisa perché non lo sappiamo». Lo ha detto Milly Carlucci dopo la notizia del ricovero di Raimondo Todaro, partner di Elisa ...

Ballando, Raimondo Todaro operato: la foto dall’ospedale e le parole di Elisa Isoardi

Dopo il ricovero e l’operazione, Raimondo Todaro su Instagram ha postato una foto dall’ospedale, svelando come sta. Un messaggio rivolto ai fan di Ballando con le Stelle, ma anche a Elisa Isoardi che ...

«Non chiedetemi chi ballerà sabato con Elisa perché non lo sappiamo». Lo ha detto Milly Carlucci dopo la notizia del ricovero di Raimondo Todaro, partner di Elisa ...Dopo il ricovero e l’operazione, Raimondo Todaro su Instagram ha postato una foto dall’ospedale, svelando come sta. Un messaggio rivolto ai fan di Ballando con le Stelle, ma anche a Elisa Isoardi che ...