Ragusa | l’Ascoli tenta il colpo per l’attacco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) L’Ascoli del nuovo mister Valerio Bertotto sta cercando di preparare al meglio il difficile inizio di campionato. I bianconeri dovranno affrontare subito due squadre appena retrocesse dalla Serie A: il Brescia in trasferta e il Lecce allo stadio Del Duca. La rosa è ancora incompleta in tutti i reparti ma la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra che possa fare meglio dello scorso campionato. Il nome nuovo per l’attacco è quello di Antonino, attaccante del Verona.idea per l’attacco Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, l’Ascoli avrebbe messo nel mirino Antonino, esterno d’attacco classe 1990, reduce dalla promozione in Serie A con lo Spezia. Nella scorsa stagioneè stato uno dei protagonisti della cavalcata ...