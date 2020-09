Raggi: per lo Stadio della Roma ci siamo, e spero di inaugurarlo da Sindaca (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Per lo Stadio della Roma siamo al rush finale. Il traguardo e’ vicino. spero di inaugurarlo da Sindaca”. Lo dice Virginia Raggi in un’intervista in esclusiva che sara’ pubblicata domani su Il Romanista. “Confermo che il progetto arrivera’ in aula entro Natale- spiega la Sindaca- Tutto e’ regolare. Ci saranno investimenti per la citta’ di circa un miliardo di euro, circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi e nuove infrastrutture”. Il cambio di proprieta’ della societa’ giallorossa non altera l’iter: “Le cose procedono velocemente. Il nostro interlocutore e’ sempre l’As ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020)– “Per loal rush finale. Il traguardo e’ vicino.dida”. Lo dice Virginiain un’intervista in esclusiva che sara’ pubblicata domani su Ilnista. “Confermo che il progetto arrivera’ in aula entro Natale- spiega la- Tutto e’ regolare. Ci saranno investimenti per la citta’ di circa un miliardo di euro, circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi e nuove infrastrutture”. Il cambio di proprieta’societa’ giallorossa non altera l’iter: “Le cose procedono velocemente. Il nostro interlocutore e’ sempre l’As ...

