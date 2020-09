"Qui il centrodestra unito vince". La Liguria resta a Toti (Di martedì 22 settembre 2020) La Liguria resta in mano al centrodestra. Il governatore uscente, Giovanni Toti, ottiene circa il 56% dei voti mentre lo spoglio è ancora in corso. Il suo sfidante Ferruccio Sansa resta sotto la percentuale del 40%. In Liguria l'affluenza finale per le elezioni regionali è pari al 53,46%. Lo rende noto il ministero dell'Interno. Nelle precedenti elezioni regionali liguri l'affluenza si fermò al 50,68% "Grazie Liguria! Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo scrive su Facebook proprio Giovanni Toti, festeggiando la vittoria alla elezioni che lo conferma governatore per un altro lustro. In Liguria "il centrodestra e' unito e vince" e ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Lain mano al. Il governatore uscente, Giovanni Toti, ottiene circa il 56% dei voti mentre lo spoglio è ancora in corso. Il suo sfidante Ferruccio Sansasotto la percentuale del 40%. Inl'affluenza finale per le elezioni regionali è pari al 53,46%. Lo rende noto il ministero dell'Interno. Nelle precedenti elezioni regionali liguri l'affluenza si fermò al 50,68% "Grazie! Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo scrive su Facebook proprio Giovanni Toti, festeggiando la vittoria alla elezioni che lo conferma governatore per un altro lustro. In"ile'" e ...

