Quelli convinti che la vittoria del Sì comporterà la vaccinazione forzata (Di martedì 22 settembre 2020) Complotti fantastici e dove trovarli! Lo sapete che, ora che ha vinto il “Sì”, sarete tutti vaccinati con la forza? Lo dice il web, quindi sarà sicuramente vero! Sia durante la campagna elettorale, sia ora che l’esito del voto è certo, una bizzarra teoria del complotto sostiene che il risultato comporterà la vaccinazione forzata di tutti gli italiani per un vaccino che ancora nemmeno c’è, tra l’altro, ma fa niente: l’importante è crederci! Ecco qualche esempio di post che si sono diffusi in rete durante la campagna referendaria: “Sapete che se vince il sì, ci sarà anche la vaccinazione forzata?”“Non è un referendum per il taglio dei parlamentari ma il nullaosta per mettere mani sulla Costituzione. Io voto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Complotti fantastici e dove trovarli! Lo sapete che, ora che ha vinto il “Sì”, sarete tutti vaccinati con la forza? Lo dice il web, quindi sarà sicuramente vero! Sia durante la campagna elettorale, sia ora che l’esito del voto è certo, una bizzarra teoria del complotto sostiene che il risultato comporterà ladi tutti gli italiani per un vaccino che ancora nemmeno c’è, tra l’altro, ma fa niente: l’importante è crederci! Ecco qualche esempio di post che si sono diffusi in rete durante la campagna referendaria: “Sapete che se vince il sì, ci sarà anche la?”“Non è un referendum per il taglio dei parlamentari ma il nullaosta per mettere mani sulla Costituzione. Io voto ...

freeweed20 : @Simona45104788 @SuMarche @LorStecchetti @Gigadesires @AcquaroliF Ne riparliamo tra un po' di tempo , il piccolo Ac… - poilofaccio : Quelli di Italia Viva sicuro al 100% ti chiedono 'ti è piaciuto?' convinti di averti fatto avere il tuo primo orgasmo - BzBroono : @23meggy23 In realtà no, non basta scrivere 'vuota di significato' perché lo diventi Ma dato che di quelli convinti… - GuidobaldoMari1 : @brandobenifei @pdnetwork @nzingaretti Perdete consensi, state amministrando il 25% delle regioni ma siete convinti… - Paroledipaola : RT @Miti_Vigliero: Penso alla delusione feroce che proveranno domani tutti quelli che han votato SI convinti che il taglio dei parlamentari… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli convinti Quelli convinti che la vittoria del Sì comporterà la vaccinazione forzata Giornalettismo Alfonso Signorini gaffe al GF Vip “Quel negro..”/ Dopo squalifica di Fausto Leali…

Alfonso Signorini gaffe al Grande Fratello Vip 2020: “Quel negro..”, dopo la squalifica di Fausto Leali, si torna a fare un altro errore… Fausto Leali ha pagato per la sua ignoranza o, forse, per la ...

Alfonso Signorini gaffe al Grande Fratello Vip 2020: “Quel negro..”, dopo la squalifica di Fausto Leali, si torna a fare un altro errore… Fausto Leali ha pagato per la sua ignoranza o, forse, per la ...