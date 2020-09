Qualificazioni Roland Garros 2020, Cecchinato supera Gulbis: eliminati Gaio, Viola e Napolitano (Di martedì 22 settembre 2020) Marco Cecchinato avanza al secondo turno delle Qualificazioni per entrare nel main draw del Roland Garros 2020. Il tennista palermitano supera un osso duro come Ernests Gulbis col punteggio di 6-3 7-5 e adesso se la vedrà contro il francese Lestienne, che ha avuto la meglio di Harris. Niente da fare, invece, per altri tre italiani impegnati nel primo turno delle Qualificazioni: Federico Gaio ha perso contro l’argentino Renzo Olivo per 6-4 6-4, mentre Matteo Viola ha ceduto per 6-4 7-6(3) nei confronti dell’austriaco Jurij Rodionov. Sconfitta anche per Stefano Napolitano contro lo spagnolo Carles Taberner, che lo batte 6-4 7-5. BUON INIZIO PER CECK – Cecchinato ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Marcoavanza al secondo turno delleper entrare nel main draw del. Il tennista palermitanoun osso duro come Ernestscol punteggio di 6-3 7-5 e adesso se la vedrà contro il francese Lestienne, che ha avuto la meglio di Harris. Niente da fare, invece, per altri tre italiani impegnati nel primo turno delle: Federicoha perso contro l’argentino Renzo Olivo per 6-4 6-4, mentre Matteoha ceduto per 6-4 7-6(3) nei confronti dell’austriaco Jurij Rodionov. Sconfitta anche per Stefanocontro lo spagnolo Carles Taberner, che lo batte 6-4 7-5. BUON INIZIO PER CECK –...

