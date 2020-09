Putin propone una conferenza tra tutti i Paesi per 'cooperare e fornire a tutti il vaccino russo' (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto "una conferenza ad alto livello da tenere online" di tutti i Paesi coinvolti nello studio di un vaccino per il coronavirus: "La Russia è completamente ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidenteVladimirha proposto "unaad alto livello da tenere online" dicoinvolti nello studio di unper il coronavirus: "La Russia è completamente ...

Intanto Vladimir Putin ha proposto la convocazione di "una conferenza di alto livello da tenere online" di tutti i Paesi coinvolti nello sviluppo di vaccini contro il coronavirus. "La Russia è ...

New York, 22 set 18:40 - (Agenzia Nova) - La Russia propone il sostegno specialistico contro la Covid-19 a tutto il personale dell'Onu, compreso l'accesso al vaccino prodotto dalla Federazione. Lo ha ...

