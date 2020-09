(Di martedì 22 settembre 2020) Paris Saint-Germain-sembra unadestinata a non concludersi mai. Oltre agli scontri in campo, i due club sono accomunati da una rivalità accesissima. L'ultimo esempio sono stati gli sfottò dei provenzali ai danni dei capitolini dopo la vittoria nell'ultimo incrocio. La tensione resta altissima anche perché sono emerse accuse di razzismo da ambo le parti.caption id="attachment 1011481" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionO'NEYAl centro dell'attenzione c'è. La stella del PSG, infatti, hal'avversario Alvaro di averlo insultato con epiteti. Tuttavia si prospetta un boomerang clamoroso per il brasiliano perché la stessa accusa è stata rivolta a lui da parte del giapponese Sakai. E il ...

ItaSportPress : PSG-Marsiglia, sfida senza fine: Neymar accusato di insulti razzisti - - junioreraldo : RT @TuttoMercatoWeb: PSG-Marsiglia, insulti razzisti di Neymar a Sakai: spuntano nuove prove contro il brasiliano - TuttoMercatoWeb : PSG-Marsiglia, insulti razzisti di Neymar a Sakai: spuntano nuove prove contro il brasiliano - Nady14853126 : @ZZiliani Mi è bastato sentire il commentatore francese che durante PSG Marsiglia ha parlato del nostro campionato… - Edavbag : @davide_luise Facciamoci prestare Paredes del PSG e Thauvin dal Marsiglia -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Marsiglia

Le indagini sono ancora in corso. Ma stando all’Equipe, Neymar e Alvaro Gonzàlez rischiano almeno 10 giornate di squalifica a testa: il primo per insulti omofobi; il secondo invece per quelli razzisti ...Il brasiliano è ora sotto indagine per aver offeso Sakai e lo stesso Gonzalez Continuano in Francia le polemiche legate alla rissa avvenuta al termine di Psg-Marsiglia. Neymar è infatti indagato dalla ...