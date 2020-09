PSG, il presidente Al-Khelaifi rischia 28 mesi di carcere per corruzione (Di martedì 22 settembre 2020) Al-Khelaifi, presidente del PSG e di BeIn Sports, rischia 28 mesi di carcere a causa della presunta corruzione dell’ex segretario della Fifa Jerome Valcke. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il presidente del Paris Saint-Germain avrebbe chiesto a Valcke di ottenere più facilmente la concessione dei diritti televisivi dei Mondiali e della Confederations Cup. A formalizzare la richiesta di condanna è stata la procura svizzera, che ha chiesto anche tre anni di carcere per Valcke. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Al-del PSG e di BeIn Sports,28dia causa della presuntadell’ex segretario della Fifa Jerome Valcke. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, ildel Paris Saint-Germain avrebbe chiesto a Valcke di ottenere più facilmente la concessione dei diritti televisivi dei Mondiali e della Confederations Cup. A formalizzare la richiesta di condanna è stata la procura svizzera, che ha chiesto anche tre anni diper Valcke.

FBiasin : 'Processo #Fifa in #Svizzera: chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del #Psg Al-Khelaifi per corruzione rela… - LorenzoPuliga : RT @FBiasin: 'Processo #Fifa in #Svizzera: chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del #Psg Al-Khelaifi per corruzione relativa alla c… - sportface2016 : #calcio #PSG, il presidente #AlKhelaifi rischia 28 mesi di carcere per corruzione - diegocecati : RT @FBiasin: 'Processo #Fifa in #Svizzera: chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del #Psg Al-Khelaifi per corruzione relativa alla c… - 100x100Napoli : Le ultime novità relative al processo. -