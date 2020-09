Psg, chiesti 28 mesi di carcere per Al-Khelaifi per presunta corruzione sui diritti televisivi (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il presidente del Psg e di BeIn Sports Al-Khelaifi rischia 28 mesi di carcere a causa della presunta corruzione di Jerome Valcke, ex segretario generale della FIFA, al quale il numero uno del club parigini avrebbe chiesto di ottenere più facilmente la concessione dei diritti televisivi dei Mondiali e della Confederations Cup. A formalizzare la richiesta di condanna è stata la procura svizzera, che ha poi chiesto tre anni di carcere per lo stesso Valcke. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il presidente del Psg e di BeIn Sports Al-rischia 28dia causa delladi Jerome Valcke, ex segretario generale della FIFA, al quale il numero uno del club parigini avrebbe chiesto di ottenere più facilmente la concessione deidei Mondiali e della Confederations Cup. A formalizzare la richiesta di condanna è stata la procura svizzera, che ha poi chiesto tre anni diper lo stesso Valcke. Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

