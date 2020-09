Protezione Civile Lazio: allerta meteo per prossime 36 ore (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedi’ 22 settembre 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locale grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita’ idrogeologica e criticita’ idrogeologica per temporali su tutte le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento dellaha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedi’ 22 settembre 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul: il persistere di precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.” “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locale grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto inoltrato un bollettino congialla per criticita’ idrogeologica e criticita’ idrogeologica per temporali su tutte le ...

