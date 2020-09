' Promosso!' | ' Que dijiste?' Indagine penale per la farsa dell' esame di italiano per la cittadinanza di Suarez

(Di martedì 22 settembre 2020) Il centravanti uruguaiano lo ha sostenuto all'Università di Perugia anche per avere lo status di giocatore comunitario. Ma lui non è indagato

Ultime Notizie dalla rete : Promosso Que

ilGiornale.it

Questa sera, sabato 19 settembre Tú Sí Que Vales torna su Canale 5 in prima serata, alle 21.30. Alla conduzione del talent c’è il variegato trio, composto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, ex .... Domani, sabato 12 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione del talnet show internazionale. Irama presenterà un medley di Mediterranea e Crepe, il nuovo singolo dell’omonimo a ...